Український співак, схоже, будує новий роман.

Публіка давно підозрювала, що екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес перебуває в нових стосунках. Його ймовірною обраницею стала Даша Кацуріна-колишня дружина нового бойфренда Дорофєєвої. Але якщо раніше Володимир ще якось намагався приховувати те, з ким він проводить час, то зараз парочка відкрито демонструє свій зв'язок.

Так, в Instagram-блозі Дантеса з'явилося фото, зроблене на вокзалі. Судячи з усього, він проводив Дашу Кацуріну на поїзд, а та у відповідь послала йому повітряний поцілунок. Цей зворушливий момент він відобразив на фото.

"Поїхала", - коротко написав виконавець.

Зазначимо, про рішення розлучитися після шести років подружнього життя Володимир Дантес і Надя Дорофєєва повідомили 18 березня. Обидва артисти зізналися - не разом вже давно, проте не було слушного моменту, щоб про це розповісти. 19 березня про розрив повідомили Михайло і Дарина Кацуріни - близькі друзі Наді і Вови.

Нагадаємо, нещодавно пасія Дантеса розкрила реальну причину розлучення з чоловіком Михайлом Кацуріним.

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