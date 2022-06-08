За словами Даші Кацуріної, їй зараз важко.

У березні 2022 року стало відомо про розлучення Наді Дорофєєвої і Володимира Дантеса, а трохи пізніше про своє рішення розлучитися повідомили і пара рестораторів Даша і Міша Кацуріни.

І хто б міг подумати, що Наді припишуть роман з Мішею, а Вові з Дашею. В їхньому любовному чотирикутнику продовжують розбиратися шанувальниками в очікуванні конкретики від своїх кумирів.

Про реальні причини розлучення цих зіркових пар невідомо. Дорофєєва і Дантес зізналися, що досі люблять один одного, але вже по-іншому. А ось Кацуріни довгий час відмовчувалися. Зараз же Даша зважилася розкрити причину свого розлучення.

Вона написала на своїй сторінці в Instagram, що їй зараз важко. За її словами, вона обіцяла своєму психотерапевту не страждати в соціальних мережах, але, мабуть, не вийшло.

"Повномасштабна війна у твоїй країні, зрада і розлучення з двома дітьми - це важко", - поскаржилася Даша Кацуріна.

Нагадаємо, раніше Володимира Дантеса "спалили" за домашніми справами з новою пасією.

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