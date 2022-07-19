Артист зазначив, що росіяни навіть мітинг влаштували нібито за їх утиски.

Український музикант Володимир Дантес виступив в Ізраїлі в рамках благодійному концерту "Доброго вечора, ми з України".

На своїй сторінці в Instagram він розповів, що на концерт прийшло дуже багато людей, і всі вони були з синьо-жовтими прапорами.

Він поділився, що один з концертів вони провели в Хайфі, але там на артистів чекав неприємний інцидент. Російська аудиторія почала надсилати листи, в яких йшлося про те, що українські артисти розпалюють ненависть до росіян. А пізніше там пройшли мітинги на підтримку тих, кого нібито утискають.

"Ну, розумієте, ми виступаємо, збираємо гроші для України, підтримуємо і спілкуємося з тими, хто тимчасово переїхав. Нагадуємо світу, що війна триває і потрібно продовжувати робити все, що тільки можна для перемоги України, наводимо факти, показуємо те, що відбувається в країні... А після терористичного нападу у Вінниці вони (росіяни) проводять мітинг, що їх утискають і ненавидять. Як кажуть "карма - це с*ка". Вона дуже швидка і сильна. Кожного наздожене", - написав Дантес.

Нагадаємо, раніше Дантес на сцені підняв прапор України і разом із залом послав Путіна.

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