Музикант виступив на підтримку нашої країни.

Український артист Володимир Дантес вперше з початку повномасштабної війни виїхав з України, щоб виступити на благодійному концерті в Ізраїлі.

На сцену Дантес вийшов у шкіряних штанях і з голим торсом. Він виконав свої головні хіти, а потім запропонував глядачам виголосити головний меседж з початку війни в Україні.

Дві тисячі українців, які були присутні на концерті, з радістю погодилися підтримати нашу країну і послати Володимира Путіна слідом за російським кораблем.

"В Ізраїлі разом з 2000 українцями говоримо головний меседж. Спасибі! Люблю вас! Слава Україні", - підписав відео Дантес.

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес розповів, що завдяки поїздці до Ізраїлю, зміг побачити свого брата. Там він провів час і зі своїм старшим братом і вперше побачився з племінником.

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