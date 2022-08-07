Благодійні концерти принесли понад півмільйона гривень.

Український співак Володимир Дантес нещодавно побував в Ізраїлі, де дав ряд благодійних концертів. Тур називався "Доброго вечора! Ми з України". Завдяки цьому вдалося зібрати 548 тисяч гривень на допомогу українцям. Досягненнями артист поділився у своєму блозі.

Екс-чоловік Наді Дорофєєвої уточнив, що виручені гроші пішли на придбання евакуаційного транспорту, розробку українського безпілотника "Жебрак 2" для підрозділу "Азов", на тактичну медицину для ЗСУ.

Також частина коштів піде на допомогу тим мирним людям, які постраждали від війни.

В цілому під час цього туру вдалося зібрати понад 3,3 мільйона гривень. Гроші перевели на рахунок благодійної організації "Фонд Маша". Звідти їх витратять на гуманітарну допомогу дітям.

Нагадаємо, нещодавно ймовірна кохана Дантеса Кацуріна розповіла, в яку країну емігрувала з дітьми.

Також УНІАН писав, що Дантес поскаржився на інцидент з росіянами в Ізраїлі. Артист зазначив, що росіяни навіть мітинг влаштували нібито за їх утиски.

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