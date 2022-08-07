Ресторатор вирішила жити на дві країни.

Співзасновниця ресторанів Китайський, Японський, Тайський і В'єтнамський Привіти Даша Кацуріна, якій приписують роман зі співаком Володимиром Дантесом, розповів про своє рішення переїхати в іншу країну. Найближчий рік вона буде жити на дві країни, а її дочка піде в школу за кордоном.

Подробицями Даша поділилася в своєму Instagram-блозі.

"Місяць тому я вирішила жити наступний рік на дві країни. Польща та Україна. Чому Польща? Тому що найзручніше і найближче сполучення з Києвом. Я планую кожен місяць бути в Україні. Тому що Саша йде в класну школу зі своїм товаришем, а ще тому що тут буде жити моя близька подруга. Тому що бюрократія європейська, але все набагато швидше, ніж в Португалії чи Німеччині. Це приємно, коли відкриття базової карти в банку займає не два місяці, а всього годину. Ще тут дуже багато парків і є натуральне вино", - написала Дарина.

Кацуріна каже, що зважилася на це виключно для того, щоб створити своїм дітям безпечні умови під час повномасштабної війни в Україні.

"Це було дуже важке рішення. І пов'язане воно на 98% з безпекою дітей. Я ніколи не бажала емігрувати. Всі мої проекти продовжують працювати в Україні. Я дуже хочу додому, але зараз я намагаюся знаходити плюси і для себе. Це можливість для зростання, повторюю я собі кожен день, коли важко", - додала дівчина.

Нагадаємо, Дантес і Кацуріна звернулися до фанатів з важливою заявою.

Вас також можуть зацікавити новини: