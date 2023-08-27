Вони перестали спілкуватися через позицію Даші щодо них.

Українська співачка, актриса, модель і волонтер Даша Астаф'єва неодноразово засуджувала дії Потапа і Світлани Лободи. Щодо репера вона піднімала питання, чому він довгий час перебував за кордоном і не промовчала про його скандальну пісню "Волонтер". Що стосується Лободи, то Астаф'єва раніше коментувала її спроби "влізти" в український шоу-бізнес після життя і роботи в РФ.

За не дуже схвальні висловлювання Потап і Лобода заблокували Дашу у всіх соцмережах. Про це вона розповіла в програмі "Неймовірна правда про зірок".

Знаменитість зазначила, що їй ніхто не погрожував, проте одного разу продюсер написала їй з проханням не говорити про вищезгаданих артистів.

"Потап і Лобода мене заблокували. Ніхто мені не погрожував. Попросили мене. Нещодавно написала продюсер і попросила не говорити про артистів", — розповіла співачка.

Вона додала, що як би Лобода не намагалася просунутися в Україні, насильно її любити тут не будуть.

"Ви подивіться як Лобода насильно лізе. Жодна аудиторія не хоче її бачити. Якщо вона жила в Росії, то не будуть її тут насильно любити", - зазначила Астаф'єва.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва назвала суму, яка їй потрібна для життя.

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