Олександра вже склала мультипредметний тест, і перша леді вважає, що результати хороші.

18-річна донька президента Олександра вже склала мультипредметний тест і готується до вступу в український виш.

Про це в інтерв'ю Соломії Вітвіцькій розповіла перша леді Олена Зеленська.

Дружина глави держави впевнена, що в Олександри з результатами іспиту все буде добре, оскільки дівчинка до них готувалася.

На уточнення телеведучої, чи навчатиметься президентська донька в Україні, Зеленська відповіла ствердно: "Так, залишаємося".

Водночас у сім'ї з фахом майбутньої студентки ще не визначилися.

"Треба буде обрати кілька вишів, щоб подати документи. Вона там собі якусь низку обрала - зараз потрібно буде написати есей, мотиваційний лист", - розповіла дружина Зеленського.

При цьому Олександра все робить сама і допомоги у старших не просить, запевняє перша леді.

Раніше Олена Зеленська зазначала, що її діти, як і решта школярів в Україні, навчаються дистанційно.

За її словами, Олександра обрала гуманітарний напрямок, проте розкривати деталі перша леді не стала.

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