Це буде гуманітарна спеціальність в українському вищому навчальному закладі.

Перша леді Олена Зеленська розповіла, куди планує вступати донька президентського подружжя Олександра.

Про це вона заявила в інтерв’ю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми своїх планів не хочемо змінювати. Я на неї не тиснула, це було її рішення. І я щаслива, тому що не хотіла розлучатися. Вона складатиме мультимедійний тест та зараз до нього готується", - зазначила Зеленська.

Дружина президента зауважила, що на прохання доньки не озвучуватиме професію, яку вона обрала, і додала, що це буде гуманітарний напрямок.

"Але це буде Україна, вдома, будемо навчатися тут", - наголосила перша леді.

Зеленська також розповіла, що її син, як і всі діти в України, зараз навчається дистанційно.

За її словами, син сумує за дітьми та спілкуванню.

Дружина президента наголосила, що дуже сподівається на відновлення навчання у школах з 1 вересня.

Нагадаємо, Володимир та Олена Зеленські мають сина та доньку. У березні 2020-го, після майже року президентства, Зеленський визнав, що публічність та заходи безпеки, які супроводжують його після обрання, багато в чому небажані для його сім'ї.

Раніше Олена Зеленська розповіла про реакцію дітей на політичну кар'єру батька.

А власниця школи, де навчаються діти президента Володимира Зеленського, розповіла, за яких умов вчаться школярі.

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