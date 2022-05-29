Сьогодні українській столиці - Києву - виповниться 1540 років.

Щорічно в останню неділю травня жителі столиці відзначають День Києва. У 2022 році це свято випало на 29 травня - українській столиці виповниться 1540 років.

Перша леді України Олена Зеленська на своїй офіційній сторінці в Instagram оприлюднила щемливе відео, присвячене Києву, згадавши, як українська столиця зустріла перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Ти прокинувся від вибухів. Ракети пробили твої стіни й понівечили вулиці. Ти навчився прислухатися до повітряних тривог і облаштовувати бомбосховища. Працювати під обстрілами. Ризикувати, допомагати, рятувати тих, кому гірше. Бути попри все", - йде в дописі дружини президента України.

"Тобі вже так багато років… Коли ж випаде пожити спокійно? "Пережив усі ті війни, переживу й цю. Пережив тих ворогів, переживу й цих", – усміхаєшся ти. І ось – твій день. Навіть під час війни ти зустрічаєш його квітами й каштанами. Як тебе не любити, Києве наш!?" - наголосила Зеленська.

Зазначимо, що зазвичай День Києва відзначають з великим розмахом, концертами і ярмарками. Але цього року свято проходить в умовах воєнного часу, і програма дня буде скромною. Влада Києва поділилася списком заходів і закликали жителів столиці не ігнорувати повітряну тривогу.

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