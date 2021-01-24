Демі Роуз показала черговий пікантний знімок.

Популярна модель Демі Роуз опублікувала в Instagram новий знімок.

На фото вона позує в коричневих трусиках з високою посадкою, ботфортах зі зміїним принтом і в подовженій шубі. Цікаво, що шубу вона одягла на оголені груди, при цьому розмахнувши її. Знімок вийшов дуже пікантним.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич