Демі Роуз порадувала шанувальників черговим пікантним фото.

Відома модель Демі Роуз опублікувала в Instagram фотографію з відпочинку на іспанському курорті Ібіца.

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Дівчина постала на знімку в джинсовому костюмі - міні-шортиках і подовженій курточці. При цьому курточку Демі накинула на оголені груди. Руки вона піднесла до обличчя, щоб зробити образ більш ефектним.

Фанатам сподобався такий знімок Роуз. За кілька годин вони поставили моделі понад 225 тисяч лайків.

Хто така Демі Роуз:

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує

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Автор: Діана Могилєвич