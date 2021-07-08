Вероніка Щипцова заявила, що проблем з пошуком учасниць немає.

Директор конкурсу краси "Міс Україна" Вероніка Щипцова заявила, що проблем з пошуками 25 учасниць немає. Правило, згідно з яким у дівчат повинна бути природна краса, ввели в зв'язку з тим, що багато хто зараз вдаються до б'юті-процедур, які кардинально змінюють зовнішність.

Про це Щипцова розповіла "КП в Україні".

"Це не нові правила - такими вимоги конкурсу були завжди. Умова по натуральності краси з'явилася не тому, що наші дівчата до чогось там схильні. Просто ми стали частіше спостерігати на кастингах деякі втручання в зовнішність. Нарощують волосся і вії, фотошоплять свої знімки – це сучасність, від якої не втекти", – зазначила Щипцова.

Також на підтримку конкурсу виступила голова "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова, заявивши, що їй було боляче читати новини про те, що в Україні не можуть знайти дівчат з природною зовнішністю.

Читайте такожЄлизавета Ястремська прокоментувала свою поразку на "Міс Всесвіт"

"Мені, як людині, яка любить професію, пишається нашими дівчатами, а також протягом останніх 20 років намагається зміцнювати позитивний імідж і репутацію нашої країни на міжнародній арені, було боляче це читати. Дуже зачепило! Виходить, що у нас країна ескортниць і пластичної хірургії? 25 красивих дівчат по всій країні не можемо знайти! Ну і як після всього цього будуть дивитися на нашу роботу?"- сказала Анна.

Крім того, цього року відбіркові тури пройшли у Львові, Харкові, Одесі та Києві. Кастинг триватиме до кінця літа, і тільки на початку осені представники конкурсу назвуть імена учасниць.

"Можливо, для більшого залучення уваги журналісти вирішили зробити акцент на тому, що ми нібито не можемо знайти гідних претенденток. Зазвичай ми в червні вже оголошували претенденток, а в цьому році через регіональні кастинги відбір затягнувся. Не виключено, що багато хто подумав, що у нас проблеми з відбором", – підсумувала директор конкурсу.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич