Після змін у відборі організатори не можуть знайти 25 ідеальних конкурсанток.

Цього року відбір на конкурс «Міс Україна» змінився через нових партнерів події зі Сполучених Штатів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Американці вимагають жорстких умов від кандидаток – бути без імплантатів, наколотих губів, нарощеного волосся й тату. Наразі кастинги тривають у регіонах.

Організатори скаржаться, що після змін у відборі не можуть знайти 25 ідеальних конкурсанток. А проте охочих десятки.

На розгляд членів кастингу допускаються дівчата від 17 до 26 років ростом від 168 см. Також у «Міс Україна» заявляють про випадки, коли конкурсантки надсилають некоректні фото своєї зовнішності.

Після успішного проходження кандидатку викликають на співбесіду.

«Ми запитуємо про якісь моральні й інтелектуальні цінності. Якщо вона запитує про вартість участі, про те, які перспективи фінансові дасть перемогу у конкурсі, це зовсім інше», – додала директорка конкурсу Вероніка Шипцова.

На дівчат чекають відвідини культурних, благодійних та спортивних заходів, що є частиною «Міс Україна». Це також відсіює частину претенденток на звання найкрасивішої.

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Автор: Іван Бойко