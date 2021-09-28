Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, що почав втрачати волосся у 23 роки через високий рівень тестостерону. Тож він наважився на пересадку волосся.
Про це знаменитість розповів в ефірі програми "Зірковий шлях".
Читайте також"Голодував і спав на вокзалі": Андре Тан розкрив жахаючі подробиці з минулогоЧоловік спробував й азот для волосся, потім вдався до мезотерапії. Але згодом наважився на операцію у Стамбулі, там вартість такої послуги стартує від 1,5 тис. євро.
За словами Андре Тана, ця операція - болісна. "По-перше, дев'ять годин операція. По-друге, це дуже боляче, коли відходить наркоз. Я просто настільки набряк... Я був схожий на сильно-сильно питущого чоловіка", – поділився дизайнер.
Хто такий Андре Тан
Андре Тан — український модельєр і дизайнер одягу.
- 2000 — створено торговельну марку "Andre Tan".
- З 2002 — бере участь в Українському тижні моди.
- 2003 — відкриття дизайн-студії у Києві.
- 2006 — разом з Roberto Cavalli створив наряди для учасниць конкурсу краси Міс Європа 2006.
- 2008 — вів телепередачу "ProFashion".
- 2011 — показ колекції "Джунглі в офісі весна-літо 2012", їх представили Періс Хілтон та Сніжана Онопко.
- 2016 — створює колекцію для української збірної для участі в Олімпійських іграх.
- 2017 — став одним із суддів шоу "Модель XL".
- 2017 — підтримав гуманістичну ініціативу UAnimals і зобов'язався не використовувати натуральне хутро в наступних колекціях.
- У листопаді 2019 року став президентом Ukrainian Fashion Council.