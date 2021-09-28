За словами Андре Тана, ця операція тривала 9 годин.

Відомий український дизайнер Андре Тан розповів, що почав втрачати волосся у 23 роки через високий рівень тестостерону. Тож він наважився на пересадку волосся.

Про це знаменитість розповів в ефірі програми "Зірковий шлях".

Читайте також"Голодував і спав на вокзалі": Андре Тан розкрив жахаючі подробиці з минулогоЧоловік спробував й азот для волосся, потім вдався до мезотерапії. Але згодом наважився на операцію у Стамбулі, там вартість такої послуги стартує від 1,5 тис. євро.

За словами Андре Тана, ця операція - болісна. "По-перше, дев'ять годин операція. По-друге, це дуже боляче, коли відходить наркоз. Я просто настільки набряк... Я був схожий на сильно-сильно питущого чоловіка", – поділився дизайнер.

Хто такий Андре Тан

Андре Тан — український модельєр і дизайнер одягу.

2000 — створено торговельну марку "Andre Tan".

З 2002 — бере участь в Українському тижні моди.

2003 — відкриття дизайн-студії у Києві.

2006 — разом з Roberto Cavalli створив наряди для учасниць конкурсу краси Міс Європа 2006.

2008 — вів телепередачу "ProFashion".

2011 — показ колекції "Джунглі в офісі весна-літо 2012", їх представили Періс Хілтон та Сніжана Онопко.

2016 — створює колекцію для української збірної для участі в Олімпійських іграх.

2017 — став одним із суддів шоу "Модель XL".

2017 — підтримав гуманістичну ініціативу UAnimals і зобов'язався не використовувати натуральне хутро в наступних колекціях.

У листопаді 2019 року став президентом Ukrainian Fashion Council.

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Автор: Ольга Робейко