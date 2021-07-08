Дизайнер одягу тепер вважає себе "самотнім вовком" і не хоче серйозних відносин з дівчатами.

Андре Тан, який розлучився зі своєю дружиною Аліною Харченко після дев'яти років спільного життя, ледь не пустився у всі тяжкі. Дизайнер заводить короткострокові та несерйозні романи.

Подробицями особистого життя він поділився в інтерв'ю з Машею Єфросиніною.

Після розлучення Андре Тан вирішив, що тепер він не хоче тривалих і серйозних відносин. Дизайнер вважає себе "вовком-одинаком", проте романи в його житті все одно присутні.

За словами модельєра, у нього, були стосунки з відомою жінкою. Однак, коли вона заговорила про серйозні наміри, Андре Тан відразу ж відмовився від цього роману.

Читайте також"Голодував і спав на вокзалі": Андре Тан розкрив жахаючі подробиці з минулогоТакож Андре Тан розповів, що розлучення з дружиною стало для нього переломним моментом. Розставання відбулося в карантин, коли бізнес дизайнера знаходився під загрозою. Всі ці проблеми сильно засмучували модельєра.

"Я лежу, у мене течуть сльози. Я не розумію - У мене є бізнес або його вже немає, чим я далі буду займатися. І це був найстрашніший і переломний момент у моєму житті", - розповів Андре Тан.

На щастя, дизайнер знайшов в собі сили і пережив труднощі. У цьому йому допомогла таємнича подруга, ім'я якої Андре Тан приховує. Дизайнер зазначив, що з нею у нього не було тілесного зв'язку. Ця жінка допомогла йому впоратися з проблемами і порадила звернутися до психолога.

Андре Тан найняв відразу двох психологів, вони допомагали підняти його самооцінку.

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Автор: Поліна Кузенко