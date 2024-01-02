Росіяни розгнівалися на актора після його новорічного звернення до українців.

Російський актор і ведучий Дмитро Нагієв привітав українців з Новим роком і побажав, щоб 2024-й був мирним і вільним.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, на якому прогулювався лісом і сказав:

"З новим, добрим, мирним, красивим, ситним, справедливим, вільним, надійним роком".

Українці подякували Нагієва за підтримку, а росіяни навпаки сказилися. У коментарях вони, як і завжди, почали принижувати Нагієва і вимагати, щоб він чітко позначив свою позицію щодо війни в Україні.

Що пишуть росіяни

"Такий жовчний"

"Самозакохане гімно"

"Старішає. Образ мачо зникає. Ось і біситься на життя"

"Мудак. Уявив себе богом. Скоро полетить з Олімпу"

Варто відзначити, що Нагієв не став мовчати. Він відповів всім хейтерам: "Геть запаморочення від успіхів, скажімо "ні" анальній контузії. З Новим роком. Чекайте наказів".

Що відомо про позицію Нагієва щодо війни

На початку повномасштабної війни РФ проти України шоумен опублікував чорно-біле відео, супроводивши його піснею групи "Акваріум". У цій пісні є слова "ми воювали самі з собою". Однак прямо про те, що ж він думає про ситуацію, Нагієв не сказав.

Після цього артист кілька разів з'являвся в мережі, проте нічого конкретного так і не сказав. А нещодавно зірка "Кухні" Дмитро Назаров розкрив позицію Нагієва щодо війни. Актор натякнув, що його колега по серіалу поділяє його думку. Сам Назаров, як відомо, засудив війну.

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