Російський актор і ведучий Дмитро Нагієв привітав українців з Новим роком і побажав, щоб 2024-й був мирним і вільним.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, на якому прогулювався лісом і сказав:
"З новим, добрим, мирним, красивим, ситним, справедливим, вільним, надійним роком".
Українці подякували Нагієва за підтримку, а росіяни навпаки сказилися. У коментарях вони, як і завжди, почали принижувати Нагієва і вимагати, щоб він чітко позначив свою позицію щодо війни в Україні.
Що пишуть росіяни
- "Такий жовчний"
- "Самозакохане гімно"
- "Старішає. Образ мачо зникає. Ось і біситься на життя"
- "Мудак. Уявив себе богом. Скоро полетить з Олімпу"
Варто відзначити, що Нагієв не став мовчати. Він відповів всім хейтерам: "Геть запаморочення від успіхів, скажімо "ні" анальній контузії. З Новим роком. Чекайте наказів".
Що відомо про позицію Нагієва щодо війни
На початку повномасштабної війни РФ проти України шоумен опублікував чорно-біле відео, супроводивши його піснею групи "Акваріум". У цій пісні є слова "ми воювали самі з собою". Однак прямо про те, що ж він думає про ситуацію, Нагієв не сказав.
Після цього артист кілька разів з'являвся в мережі, проте нічого конкретного так і не сказав. А нещодавно зірка "Кухні" Дмитро Назаров розкрив позицію Нагієва щодо війни. Актор натякнув, що його колега по серіалу поділяє його думку. Сам Назаров, як відомо, засудив війну.