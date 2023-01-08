Після цього він видалився з соціальної мережі.

Днями український актор Дмитро Ступка, який з початку повномасштабного російського вторгнення живе в США, опублікував відео, як катався з дівчиною нічним містом.

У мережі його буквально захейтили за те, що він розважається з дівчиною, поки окупанти бомблять його рідну країну. Він вирішив відреагувати на ситуацію, що склалася.

"Це відео було знято взагалі Бог знає коли... І вже пишуть: "Ступка в Майамі покатався на машині з якоюсь незнайомкою", - написав Ступка на своїй сторінці в Instagram.

Відео дня

Він додав, що зараз проводить час зі своєю дочкою від Поліни Логунової, з якою нещодавно розлучився.

Цікаво, що зараз сторінка Ступки в Instagram недоступна. Швидше за все, він видалив аккаунт після скандалу.

Скандал навколо Дмитра Ступки

Після того, як він опублікував "нічне" відео з дівчиною за кермом кабріолета в мережі почався "заміс". Фоловери назвали його свинею і закликали їхати на фронт захищати Україну.

"Швидко додому на фронт, гн*да", - писали Ступці користувачі мережі.

Він не стримався і послав усіх хейтерів.

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