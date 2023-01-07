Дмитро показав відео, як катався з дівчиною нічним містом і отримав порцію хейту.

Український актор Дмитро Ступка показав відео, на якому катається з дівчиною машиною нічним містом в США. Він сидів за кермом кабріолета, а дівчина показала тільки свої ноги з блискучими туфлями.

Користувачі мережі розкритикували поведінку Ступки і те, що він був на куражі з дівчиною в той час, як російська армія бомбить його рідну Україну.

Хтось написав, що він їде волонтерити в Бахмут, а хтось закликав його їхати на фронт і захищати Батьківщину.

Відео дня

Реакція мережі на відео Дмитра Ступки

"Швидко додому на фронт, гн*да"

"Що за капловухий?"

"Яка ти свиня"

"Дідусь би тобою пишався. Про військовий облік тих, хто за кордоном, чув?"

Дмитро не розгубився і відповів на таку порцію хейту. У коментарях він прямо послав людей, які критикували його. І додав, що виїхав з України 8 вересня 2021 року.

"Ніхто нікуди не тікав. Не пишіть дурниці", - написав Ступка.

Нагадаємо, раніше Дмитро Ступка розповів, чому під час війни в Україні перебуває за кордоном. Він заявив, що бере участь у благодійних концертах у США.

Вас також можуть зацікавити новини: