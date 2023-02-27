Зал був переповнений глядачами з українськими прапорами.

Український гурт "Антитіла" на чолі з Тарасом Тополею вирушив у тур Європою. Напередодні музиканти виступили в Лондоні. Там вони співали як старі і добре відомі хіти, так і нову композицію про незламне місто в Донецькій області - "Фортеця Бахмут".

Фанати в соцмережах пишуть, що виступ минув в дуже теплій атмосфері. Самі "Антитіла" подякували британцям за підтримку і допомогу Україні.

"Дякую за підтримку, Лондон. До скорої зустрічі!" - написав в Instagram Тарас Тополя.

Відео дня

Відзначимо, що на кадрах, записаних під час концерту, можна побачити, що в залі дуже багато українських прапорів. Практично кожну пісню музичного гурту зал наспівував.

Композицію Скрябіна, яку "Антитіла" виконують на його честь на кожному концерті, слухачі зустріли бурхливими оваціями. Перед цим Тополі зі сцени сказав кілька теплих слів фанатам.

"Фортеця Бахмут": історія створення

Нещодавно український гурт "Антитіла", члени якого служили у складі ЗСУ на харківському напрямку, випустив потужну пісню про місто, яке росіяни намагаються захопити ще з весни 2022 року. Композиція отримала назву "Фортеця Бахмут".

Прямо на бойових позиціях артисти зняли чуттєвий кліп, в якому показали, як посилають загарбникам снаряди з рядками з пісні, намагаючись їх в прямому сенсі вбити українським словом.

Як зізнався Тарас Тополя, кліп три дні знімали на позиціях, які прострілювалися загарбниками. Ускладнювало ситуацію те, що на вулиці була мінусова температура.

Нагадаємо, названо 10 щемливих пісень, від яких рветься серце.

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