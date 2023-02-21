Розповідаємо, які виконавці підкорюють чарти.

Велика частина українських музичних рейтингів складається з місцевих виконавців, але є винятки. Розповідаємо, що українці слухають на початку 2023 року.

Spotify

Лідерами цього музичного сервісу стали SadSvit і "Сруктура щастя" з піснею "Силуети". Композиція вийшла ще в 2022 році, але в Spotify вона набрала позиції відносно недавно.

На другому місці ENLEO - "Інша любов", на третьому - "Вотсап" Наді Дорофєєвої. До слова, "Вотсап" створювався в парі з нинішнім коханим Наді Мішею Кацуріним.

На четвертій позиції розташувався різдвяний TikTok-тренд "Сіґеле-міґеле", а п'ятірку лідерів замикає гурт "Антитіла" з потужною композицією "Фортеця Бахмут".

Раніше "Антитіла" розповіли, що кліп на пісню "Фортеця Бахмут" знімали на бойових позиціях протягом трьох діб. Весь цей час вони перебували там при мінусовій температурі і під практично безперервними обстрілами. Відео вийшло потужним, як і сама пісня.

YouTube Music

У чарті Ютуба ситуація виглядає трохи інакше. Наприклад, "Антитіла" і їхня "Фортеця Бахмут" тут розташовуються на першій сходинці рейтингу.

На другій позиції смілива композиція Майлі Сайрус "Flowers", яку вона присвятила, судячи з усього, своєму колишньому чоловікові. До слова, пісня вийшла ще в першій половині січня, а досі не втрачає актуальності в соціальних мережах.

На третьому місці лірична композиція" Чекає вдома " від YAKTAK. На четвертому - "Чути гімн" від Skofka. П'ятірку лідерів закривають Артем Пивоваров & NK з піснею "Там у тополі", яка була випущена в рамках авторського проекту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти".

Попри те, що повномасштабна війна в Україні триває вже рік, в музичних рейтингах все ще можна знайти російських виконавців. Наприклад, шостою в YouTube Music є Інстасамка, яка відкрито підтримала путінський режим, на 15-й сходинці - Славік Погосов, на 24-й - Анна Асті.

Apple Music

Лідером за кількістю прослуховувань в Apple Music стала Майлі Сайрус, на другому місці сингл "Повільно" від Adam. На третьому - "Провела екскурсію" від Parfeniuk.

Четверте місце посіла Надя Дорофєєва зі своєю недавньою піснею "Вотсап", і на п'ятому "Фортеця Бахмут" від "Антитіл".

Нагадаємо, MamaRika і KOLA довели до сліз кліпом "Люди" з хроніками війни.

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