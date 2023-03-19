Українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно скасувала концерт у Луцьку через погане самопочуття, а зараз вона і зовсім налякала фанатів, опинившись під крапельницею.
Так, знаменитість потрапила в лікарню. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів. Однак причину поганого самопочуття співачка не назвала.
"Важко", - лаконічно сказала Додо.
Також вона повідомила, що лікарі призначили їй курс лікування. Певний час їй внутрішньовенно будуть вводити препарати з вітамінами, щоб вона змогла швидше опануватися.
Після одужання Надя Дорофєєва продовжить виступати на концертах. Але коли вони відбудуться - поки невідомо.
Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва переспівала українську народну пісню "Цвіте терен", яка увійшла до альбому "ДНК" з каверами відомих артистів на українські пісні.