Нещодавно співачці стало зле перед концертом.

Українська співачка Надя Дорофєєва нещодавно скасувала концерт у Луцьку через погане самопочуття, а зараз вона і зовсім налякала фанатів, опинившись під крапельницею.

Так, знаменитість потрапила в лікарню. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів. Однак причину поганого самопочуття співачка не назвала.

"Важко", - лаконічно сказала Додо.

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Також вона повідомила, що лікарі призначили їй курс лікування. Певний час їй внутрішньовенно будуть вводити препарати з вітамінами, щоб вона змогла швидше опануватися.

Після одужання Надя Дорофєєва продовжить виступати на концертах. Але коли вони відбудуться - поки невідомо.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва переспівала українську народну пісню "Цвіте терен", яка увійшла до альбому "ДНК" з каверами відомих артистів на українські пісні.

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