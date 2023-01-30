Єдина дочка Елвіса Преслі сильно хотіла схуднути.

Дочка Елвіса Преслі Ліза Марі перед смертю сиділа на небезпечній дієті. Це і могло її вбити. 54-річна Ліза Марі сильно підірвала своє здоров'я, намагаючись схуднути до церемонії нагородження "Золотий глобус".

"За 2 місяці до "Золотого глобуса" Ліза Марі зробила пластичну операцію і почала приймати ліки для схуднення. Нам сказали, що вона втратила від 40 до 50 фунтів (від 18 до майже 23 кг., - УНІАН) за 6 тижнів", - повідомили виданню TMZ джерела, близькі до родини дочки Преслі.

Крім цього, Ліза Марі сиділа на екстремальній дієті і навіть почала приймати сильнодіючі болезаспокійливі засоби. Дочка Преслі багато років боролася із залежністю від опіоїдних речовин, але незадовго до смерті знову до них повернулася.

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Видання також повідомляє, що на інтерв'ю під час "Золотого Глобуса" Ліза Марі поводилася дуже дивно. Вона виглядала втомленою. Здавалося, що дочка Преслі перебувала під впливом якихось речовин. За даними джерел в поліції, в день смерті Ліза Марі скаржилася на болі в животі.

Однак офіційну причину смерті єдиної дочки Лізи Марі поки що не називають. Експерти чекають на результати токсикологічної експертизи, тому все це може затягнутися на кілька місяців.

Нагадаємо, про смерті Лізи Марі Преслі стало відомо 13 січня. Дочці легендарного музиканта було 54 роки.

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