Діва Кассель знепритомніла прямо на подіумі.

17-річна дочка акторської пари Моніки Беллуччі і Венсана Касселя взяла участь в модному показі, під час якого їй стало зле. Дівчина втратила свідомість і впала з подіуму.

На кадрах, опублікованих в мережі, видно, що глядачі відразу ж сполошилися і підбігли до Діви Кассель, щоб допомогти їй піднятися.

Відзначимо, Діва Кассель вже не вперше потрапляє в неприємну ситуацію. Раніше вона засвітилася в компанії російських моделей, з якими влаштувала вакханалію.

Дівчина показалася напідпитку і з наркотиками в руках. Також вона продемонструвала знання російської мови.

Крім того, тоді Діва звернулася до свого зіркового батька і сказала, щоб він не переживав.

Нагадаємо, раніше 17-річна дочка Моніки Беллуччі - Діва Кассель - знялася в латексному комбінезоні. Дівчину порівняли з її зірковою мамою і засипали компліментами.

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