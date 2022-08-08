Актриса заявила, що її пост був адресований всім путіністам, а не саме її батькові.

Російська актриса Марія Машкова, яка раніше послала свого пропутінського батька Володимира Машкова через підтримку війни в Україні, вирішила виправдатися за свої слова.

Вона зазначила, що її пост зі словами "Ідіть в жопу зі своєю війною, батьки! Ми переможемо. Любов завжди перемагає" був адресований не особисто її батькові, а всім путіністам, що підтримують повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"У попередньому пості батька в ж*пу не посилала. Послала в ж*пу з ідеєю війни всіх батьків Росії, які з такою люттю посилають своїх дітей захищати свою країну чомусь на чужій землі. І так. Мені страшенно боляче, що батько одержимий, як багато хто зараз з батьків, ідеєю імперії і повернення в СРСР ціною вільного майбутнього своїх дітей", - написала Машкова в Instagram.

Вона додала, що попри все вона дуже любить свого батька і вірить, що колись вони зможуть обійнятися.

"Я тата дуже люблю і завжди буду дуже любити. Я вважаю його великим артистом, до якого мені, воістину, професійно далеко. Я вірю, що коли-небудь я його міцно обійму. А він мене. І постоїмо так. Довго. Мовчки. Ну а поки... Помовчу сама. До кращих часів", - роз'яснила артистка.

Нагадаємо, раніше Марія Машкова показала відео з Києва і звернулася до росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: