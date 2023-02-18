Сергій Сосєдов гнівно висловився на адресу актриси.

Російський музичний критик Сергій Сосєдов накинувся на польську актрису Барбару Брильську після того, як вона гнівно висловилася на адресу Росії і засудила війну в Україні.

Путініст заявив, що Барбара повинна бути вдячна Росії за свою популярність, в тому числі завдяки фільму "Іронія долі, або З легким паром".

"Ну вже, хто б в'якав, Господи? Приїхала звідкись королева. З Польщі! Ну не смішила б людей. Нехай не виступає, не вякає. Вона перед Росією, так і напишіть, повинна на колінах стояти, тому що без РФ і Радянського Союзу вона - ніхто і ніщо, повний нуль", - сказав Сосєдов в коментарі росЗМІ.

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Він додав, що Брильська повинна поклонятися Москві, Санкт-Петербургу, Іркутську і Липецьку.

"Спустилася з трапа літака і тут же встала на коліна", - виплеснув свою отруту на актрису Сосєдов.

Барбара Брильська про РФ

За словами актриси, росіяни живуть в л*йні. Вона додала, що в Росії, крім Москви і Санкт-Петербурга, повні злидні.

"Росіяни повинні зрозуміти, що жити в цьому л*йні, в якому вони живуть, не можна... Решта народу подивіться, як живе... Омськ, Новосибірськ... Ми прилітаємо туди, і мені страшно виходити з літака. Там скрізь злидні, там неможливо жити", - висловилася знаменитість.

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