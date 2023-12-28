За словами дівчини, вона теж піде воювати, якщо це буде потрібно.

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про вдосконалення мобілізації та військового обліку. Документ передбачає ряд змін - від зниження мобілізаційного віку до відповідальності за неявку до військкомату.

Даний законопроект викликав шквал емоцій в мережі. На це відреагувала і інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка з початку повномасштабної війни їздить по гарячих точках і робить інтерв'ю з військовими.

На своїй сторінці в Instagram вона написала, що воювати повинні всі.

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"Вважаю, що воювати повинні всі. Навіть я, якщо буде потрібно. А ви як думали? Це війна. Реальна війна", - написала Раміна.

Шанувальники дівчини негативно відреагували на таке її висловлювання. Вони почали ставити питання щодо того, що буде з економікою України, якщо всіх мобілізують. Також деякі підписники висловилися щодо того, що йти на війну чи ні - це вибір кожної людини, а мобілізувати прямо з вулиці нікого не можна.

На ці коментарі Раміна відповіла досить різко:

"Мені соромно за всі ці коментарі. За нас з вами загинуло стільки молодих хлопців і дівчат, а деякі досі не зрозуміли, що це війна".

До слова, щодо цього також висловився блогер Богдан Беспалов. Він розповів, що Раміна висуває подібні наративи для того, щоб потім отримати крісло у Верховній Раді.

"Раміна відпрацьовує потрібні меседжі. Взагалі дуже багато питань до її діяльності. Тільки натякну, що в майбутньому Раміна хоче/планує (про це часто говорять) зайняти крісло у Верховній Раді", - написав блогер у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше український режисер розкритикувала ухильників.

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