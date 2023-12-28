Жінка відреагувала на ситуацію з мобілізацією в країні.

Режисер Ірина Цілик ("Життя блакитне, ніби апельсин", "Я і Фелікс") висловила свої обурення щодо обговорення законопроекту про мобілізацію в Україні. Відповідний пост вона виклала нещодавно на сторінці у Фейсбук.

"На початку війни так складалися обставини, що в моєму найближчому колі майже не було інших жінок, крім мене, чиї чоловіки б теж воювали. Тоді, озираючись навколо, я не могла не думати часом про те, хоч комусь із них, чоловікам моїх подруг, приходили також повістки і як вони діяли. Однак ми ніколи про це не говорили. Ну і так, моєму чоловікові тоді, мабуть, прийшла повістка, тому що він до цього двічі ходив до військкомату і нагадував про своє існування. І все ж хоч комусь ще в моєму оточенні повістки приходили, правда? Питання без відповіді", - написала вона.

Жінка також згадала в своєму пості слова одного лікаря, яка колись заявила їй, що вона б своєму чоловікові краще б "ногу зламала, але не відпустила на війну". Цілик з цим категорично не погодилася і зазначила, що життя жінок, чиї чоловіки пішли воювати з початком війни, кардинально змінилося, на відміну від тих сімей, "які вирішили робити вигляд, що мобілізація їх не стосується".

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А ще Цілик не оминула і теми, коли чоловіки ухиляються від повісток або їх прикривають жінки.

"Не можу не уявляти собі, як інші сімейні пари обговорюють у своїх спальнях напівголосно сценарії того, як уникнути мобілізації. Або взагалі не говорять про це, але як би між іншим уникають тих маршрутів, де можуть отримати повістку. Мені справді цікаво, як це. Ми просто уникаємо тих доріг, де можуть видати повістку, а ввечері разом лягаємо в тепле ліжко і не говоримо про це", — зазначила Ірина.

Цікаво, що її пост набрав більше тисячі лайків і сотні коментарів. Підписники підтримали жінку і розповіли свої історії.

"Дякую за цей пост, коли ходжу в офіс дуже багато чую жартів про військкомати від чоловіків і як вони не підписали повістку, типу "не дочекаєтеся", або про фрази, що у війську за гроші, або, що воювати потрібно президенту, а не їм. Мій чоловік теж не мав досвіду і "не створений для війни", але його не відпустили навіть на кілька днів на день народження дитини, тому що нікому замінити", — написала підписниця.

Зараз чоловік Ірини Цілик, Артем Чех, служить у лавах ЗСУ.

Нагадаємо, що ведучий програми "Любов на виживання і учасник" Ліги сміху " Фіма Константиновський розповів, що боїться йти на фронт. Таку ж думку висловив і співак Melovin.

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