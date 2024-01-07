Дівчині довелося ходити до психолога.

Нещодавно відома акторка та ведуча Олена Кравець запустила новий YouTube-проект "Вдома поговоримо". Цікаво, що її співведучою стала старша донька Маша, якій зараз 20 років.

За правилами шоу, Олена та Маша мають ставити одна одній особисті питання. Одне з них було таким: "Машо, чи є у тебе питання з дитинства, яке б ти могла понести до психотерпапевта?".

Поки дівчина думала над відповіддю, Кравець згадала історію про те, як донька вперше їй збрехала. Тоді Маші було 13 років.

"Я така: "Машо, мені здається, я не заслуговую! Чому ти мене скривдила? Ти могла сказати правду!" Я, коротше, наїхала. У мене був такий шок. Я прихожу до свого терапевта. Кажу: "Це капець. Чого завгодно очікувала, але, щоб вона брехала мені! Вона не живе в системі обмежень". Він так дивиться на мене: "Лєн, ви ніколи не брехали матері?" – розповіла Кравець.

Проте для дівчини та реакція мами була образливою. Їй навіть довелося ходити до психотерапевта.

"Ти мені тоді сказала фразу, що я підірвала твою довіру. Я прийшла з цією фразою до психолога. Вона мені відклалася. Я відходила дуже довго. Я ходила десь три дні поспіль до шкільного психолога. Вона сказала, що ця фраза дуже, така, болісна для дитини", – пригадала Марія.

Олена Кравець у програмі вибачилася перед донькою за свої слова. Маша ж додала, що не тримає зараз образ і все це в минулому.

Нагадаємо, актриса комедійного жанру і телеведуча Олена Кравець виховує трьох дітей. Окрім 20-річної Маші, у неї ще є двійнята Іван та Катя, яким зараз 7 рочків. Жінка розповіла, що завжди намагалася не обтяжувати старшу доньку двійнятами і вважає, що це правильне рішення.

До речі, деякий час Маша жила окремо від родини. Тоді сама Кравець запропонувала цю ідею, але дуже хвилювалась, як дівчина зможе влаштувати побут та не втратити зв'язок з мамою. Та у шоу вони обговорили, що той крок був потрібним для обох сторін.

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