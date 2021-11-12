Кравець розповіла, що у них з чоловіком були кризові періоди у стосунках.

Акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець розкрила секрети стосунків з чоловіком та дітьми.

Про це вона розповіла на шоу "Твій день".

Олена Кравець – багатодітна мама та зірка, яка має постійну зайнятість. Говорить, що раніше намагалась встигати все, проте це призвело до внутрішнього вигорання.

"Я вирішила для себе цю проблему, балансуючи події. Наприклад, якщо активно йдуть зйомки, робота, я розумію, що мене буде трохи менше у сім’ї. Потім, коли усе закінчується, розумію, що є час на певний відпочинок – я занурююсь у дітей, у себе, у роботу над собою, у свій стан. Це такий мій внутрішній баланс, тому що встигнути все - це для мене вигоріти. Я вже так спробувала декілька разів і знаю, до чого це призводить. Тому більше з цим не жартую", - розповіла акторка.

Окрім того, Олена Кравець поділилась секретами сімейного життя та розповіла, що у них з чоловіком були кризові періоди у стосунках, які їм допомогли вирішити спеціалісти. Пара у шлюбі вже 19 років.

Читайте такожЗірка "Кварталу" розповіла про участь у зйомках зі зламаною ногою (відео)"У шлюбі є певні періоди, вони як рівні гри. Ти проходиш кожен з них і набуваєш якихось нових навичок… Мені здається, що кожний період трансформує. І наші стосунки вже ніколи не будуть такими, як на початку. І це дуже цікаво. Мені подобається той рівень гри, на якому ми зараз з Сергієм живемо. У нас були певні кризи й прийняття всього в одне одному. Мені здається, що зараз ми вийшли на таку рівну дорогу і я розумію, що я його таким ще не знаю. І не буду лукавити, кожен з нас знаходиться в індивідуальній терапії. У нас раніше була спільна терапія, були в нашому житті обставини, які привели нас до спеціалістів. Це дуже нам допомогло. І це певний зріст, який не може не відбиватися на якості наших стосунків у родині. Для мене основний критерій – це легкість", - зазначила Кравець.

Щодо виховання дітей акторка зізналась: її методи виховання не змінились, проте зараз вона сама внутрішньо інша, адже першу дитину народила у 26, а двійню – у 39. Олена впевнена, що діти прийшли до них з чоловіком як вчителі та згадала неймовірну історію, як дізналась про вагітність.

"Ми завжди родиною у перші дні Нового року пишемо собі побажання на майбутній рік. І через рік, 31 грудня, ми відкриваємо їх та читаємо. Якось у 2015 році я написала, що хочу дитину. І наприкінці року я відкриваю побажання і розумію, що нічого не збулося. Була дуже засмучена. Але потім у перші дні січня я йду до лікаря, роблю тест і дізнаюсь, що вагітна", - поділилась акторка.

Зі старшою донькою Машею, якій вже 18 років, Олена має теплі стосунки, але не вважає себе її подругою. Хоче, щоб її донька відчувала, що має опору. Кравець зізналась, що Маша вже живе окремо. А запорукою теплих стосунків між дітьми та батьками вважає здатність останніх пам’ятати себе у віці дітей.

Хто така Олена Кравець

Олена Кравець народилася 1977 року у Кривому Розі, з 2000 року вона - акторка студії "Квартал 95".

Вийшла заміж у 2002 році, пара виховує трьох дітей: старшу доньку та двійнят - хлопчика й дівчинку.

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Автор: Ольга Робейко