Дівчина любить інтригувати своїх підписників.

Старша донька відомої співачки Олі Полякової - Маша - натякнула на нове кохання. 18-річна дівчина виклала фото в Instagram з молодим хлопецем, який ймовірно може бути її бойфрендом. На світлині вони стоять разом у гримерці. Дівчина з макіяжем та зачіскою, вдягнена у білий костюм. Хлопець вдягений у діловий стиль: біла сорочка та брюки. Він тримає телефон в руці та робить спільне селфі.

Маша зробила підпис до світлини "Як вам наша пара?", чим викликала припущення щодо нових стосунків. Проте дівчина не прокоментувала своє особисте життя та не зазначила, хто цей юнак на знімку.

Реакція підписників

Сама Оля Полякова залишила слова підтримки під фото, написавши "Моє сонце". Згодом підписники почали активно коментувати світлину теж.

Відео дня

"А де той, що був раніше?"

"Неймовірні"

"Вау, які шикарні. Як Містер та Місіс Сміт"

"Класна пара"

"Гарна пара. Головне, щоб надовго"

Нагадаємо, минулого року Маша Полякова заявила, що розірвала стосунки з колишнім хлопцем на ім'я Артур, які тривали майже рік. Дівчина говорила, що він хотів скористатися її популярністю, а ось про почуття з його боку мови не йшло. Тому вона стала ініціатором завершення їхньої історії кохання.

Вас також можуть зацікавити новини: