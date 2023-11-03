Тепер серце дівчини вільне.

Дочка української співачки Олі Полякової - Маша Полякова - розлучилася зі своїм бойфрендом Артуром після року стосунків. Про це вона розповіла в програмі "Ранок у великому місті".

Дівчина розповіла, що хлопець дуже негарно повівся по відношенню до неї, тому вона вирішила розірвати з ним романтичні стосунки.

Вона зазначила, що хлопець хотів скористатися її популярністю, а ось про почуття з його боку мови не йшло.

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"Артур - це зараз пройдений етап, тому що він дуже негарно повівся. Він показав, яка він людина насправді. Що я йому взагалі не подобалася і це все було тому, що він хотів нагнати собі підписників. Він такими маленькими кроками почав це показувати. Можливо, він вважає, що це не так, але я це бачила", - зізналася Маша.

Відзначимо, Маша Полякова закрутила роман з Артуром в минулому році, коли вчилася в Лондоні. Пара часто проводила разом час і показувала спільні фотографії в мережі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Маша Полякова з'їхала від батьків. Дівчині доводиться вчитися бути повністю самостійною.

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