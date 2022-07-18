Надя заспівала на благодійному футбольному матчі.

Українська співачка Надя Дорофєєва чуттєво виконала гімн України на благодійному футбольному матчі в Бельгії.

Надя вийшла на стадіон у білому костюмі, а в руках тримала український жовто-синій прапор. Співачка так розпереживалися, що ледь стримувала сльози.

У мережі вже відреагували на її виступ. Шанувальники співачки відзначили, що вона відмінно трималася, попри те, що в її рідній Україні зараз триває повномасштабна війна.

"Це було до мурашок. Надю, ти співала неперевершено", "Надю, не завадить трохи посмішки! Похмурість вам не підходить, хоча розумію, що складні часи", "Яка красива", "Це було так чисто і душевно", "Всі люди співали з тобою гімн з рукою на серце", "Так емоційно його ще ніхто не співав", - пишуть шанувальники в коментарях.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва потрапила у мовний скандал. Її розкритикували за піар російських пісень під час війни в Україні.

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