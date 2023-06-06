Гуморист згадав недавні події і пожартував про "чаклунство".

Відомий гуморист Максим Галкін, який виступає проти війни в Україні, розв'язаної Росією, поглумився з недавньої атакою дронів на Москву та область. Чоловік Алли Пугачової зазначив, що безпілотники нібито пролітали навіть над їхнім замком у селі Грязі.

За словами Галкіна, який висловився про ситуацію в РФ на своєму недавньому концерті, його будинок не постраждав. Він жартував, що все це через "хорошу ауру".

"Ну на те я замок і будував. Дрони летіли прямо над ним, але не чіпали - там аура хороша! Знову ж таки, чаклунство", - цитують Галкіна росЗМІ.

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Також гуморист жартував з того, що він і Пугачова виїхали з РФ. Понад рік родина живе в Ізраїлі, куди зіркова пара перевезла і своїх дітей. Старша дочка Примадонни, співачка Крістіна Орбакайте, також виїхала, але до США.

"У мене був вибір, куди емігрувати, так щоб на ПМЖ. Або по мамі в Ізраїль, або в Америку, там у старшої дочки гарна нерухомість", - жартував Галкін.

Жарти Максима Галкіна про Росію і війну

Нагадаємо, нещодавно російський суд відмовився знімати з Галкіна статус "іноагента". Таке "звання" гуморист отримав за свою позицію і жарти про кремлівський режим. Він засуджує війну і виступає проти російської агресії.

На своїх концертах Галкін говорить про пропагандистів і путіністів. Так, нещодавно він знову "пройшовся" Кіркоровим. На цей раз гуморист гостро пожартував про його орієнтацію.

Крім цього, на одному зі своїх нових виступів Галкін розповів, що в його команді працюють українці. Це сильно розлютило росіян.

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