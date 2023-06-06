Росіяни збунтувалися після виступу коміка в Анталії.

Росіяни продовжують критикувати Максима Галкіна. Їм не сподобався виступ коміка в Анталії, і вони вимагають перевірити його на предмет спонсорування ЗСУ.

Так, під час свого виступу гуморист заявив, що організатори його заходу - "чудові хлопці з України". Чоловік Алли Пугачової уточнив, що його піарниця, яка знімає відео в залі - Аліна з Одеси.

Також Галкін пожартував про атаку дронів на Москву, яка відбулася минулого тижня. Гуморист сказав, що дрони пролетіли над його замком, але "не чіпали його", тому що там хороша аура.

Не обійшов стороною гуморист білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Він пожартував, що його намагалися замінити на двійника, щоб завербувати і втягнути у війну з Україною.

У пропагандистському російському пабліку заявили, що в правоохоронні органи РФ було подано заяву з проханням перевірити чоловіка Пугачової на те, чи спонсорує він ЗСУ.

"Не виключено, що організатори спрямовують частину коштів на підтримку ЗСУ, що фактично робить Максима Галкіна спонсором тероризму", - заявили росіяни.

Чому Максим Галкін був визнаний іноагентом

Нещодавно чоловіка Алли Пугачової в Росії визнали іноагентом. Росіяни заявили, що такого статусу він заслуговує за те, що нібито веде інформаційну діяльність проти рідної країни, за яку отримує гроші від впливових іноземців.

На це відреагувала Алла Борисівна. Примадонна закликала і її записати до лав "іноагентів", оскільки вона у всьому підтримує свого чоловіка.

Нагадаємо, російський суд відмовився знімати з Галкіна статус "іноагента".

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