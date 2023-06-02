У травні 2023 року комік подав відповідну заяву.

Російський суд відмовився знімати з коміка Максима Галкіна статус "іноаегента". Відповідні заяву він подав у травні 2023 року.

Як повідомляють росЗМІ, представниця Галкіна на суді заявила, що її клієнт не може бути "іноагентом", оскільки він не політик, а творча людина.

"Він 28 років займається гумористичною діяльністю, в тому числі сатирою. Критика на адресу влади не може розцінюватися як політична діяльність", - сказала Олена Шуміліна.

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Мін'юст РФ в якості "доказів" того, що Галкін - "іноагент", надав скріншоти і афіші виступів коміка.

За що Максима Галкіна оголосили "іноагентом" у Росії

Внесли чоловіка Пугачової до переліку "іноагентів" за те, що він нібито "отримує іноземне фінансування". Справжньою причиною є його антивоєнні висловлювання - артист з самого початку повномасштабної війни у своєму блозі неодноразово розповідав про те, що це за наказом з Кремля бомблять мирні українські міста.

Крім того, навесні 2022 року чоловік Алли Борисівни Пугачової заявив, що фінансово допоможе українцям.

"Частину зароблених грошей я вирішив перерахувати на допомогу українським біженцям. Я думаю, що тим, хто вже купив квитки буде приємно дізнатися, що ми таким чином разом зробимо добру справу", - написав Максим у себе в блозі, публікуючи анонс концертів по містах Ізраїлю.

Раніше УНІАН писав, що російська актриса Васильєва публічно назвала Галкіна сволотою: комік відповів.

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