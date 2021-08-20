Супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі похвалилася кругленьким животиком.

Британський актор Джейсон Стейтем та його дружина, супермодель Розі Хантінгтон-Уайтлі стануть батьками вдруге.

Фотографію в білій обтислій сукні з круглим животиком Хантінгтон-Уайтлі опублікула 19 серпня у своєму Instagram.

"Та-дам!"- підписала вона серію знімків, прикріпивши хештег "#раунд2".

Ані стать малюка, ані інші деталі другої вагітності жінка не надала.

Читайте такожДжейсону Стейтему - 54: нетипові ролі майстра бойовиків і улюбленця жінокУ коментарях її вже привітали багато колег по цеху, в тому числі моделі Поппі Делевінь, Ельза Хоск і Джордан Данн.

34-річна Розі Хантінгтон-Уайтлі та 54-річний Джейсон Стейтем вже виховують 4-річного сина Джека Оскара.

Пара разом з 2010 року, вони заручені з січня 2016 року. Стейтем і Хантінгтон-Уайтлі всіляко уникають будь-яких скандалів, за що заробили репутацію однієї з найстриманіших пар Голлівуду.

Як вже повідомляв УНІАН, зовсім напередодні стало відомо про те, що 36-річна голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон та її чоловік-комік Колін Джост теж стали батьками.

Автор: Станислав Кожемякин