Актор також зізнався, що з великою повагою ставиться до творців "Форсажів".

Джейсон Стейтем попросив повернути його персонажа Декарда Шоу у франшизу "Форсаж".

Слова Стейтема наводить видання Entertainment Weekly.

Таким чином актор відреагував на продемонстроване в новому трейлері дев'ятої серії повернення іншого популярного героя - Хана.

"Їм краще повернути мене назад, тому що мені потрібно загасити цей вогонь. Якщо у нього і є якісь рахунки, то тільки зі мною", - зазначив він.

Актор також зізнався, що з великою повагою ставиться до творців "Форсажів".

"Я гравець. І я люблю Джастіна Ліна, він великий режисер. Дуже шкода, що, коли я приєднався до франшизи кілька років тому, він займався чимось ще, і все, що я зробив з Джастіном, було невеликим епізодом в кінці. Мені потрібно знятися в його фільмі. І я хотів би побачити всю команду, Віна Дизеля і всіх інших, всі вони чудові люди. Я відчуваю до них велику прихильність", - додав Стейтем.

Форсаж 9: що відомо

У фільмі" Форсаж 9", який заявлений в прокат на кінець травня 2021 року, Стейтем участі не брав. Він з'являвся в спін-оффі під назвою "Форсаж: Хоббс і Шоу", що вийшов в 2019 році.

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Автор: Олег Давигора