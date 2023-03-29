Основний її дохід - реклама в Instagram.

Дружина українського музиканта Віктора Павліка - Катерина Репяхова - активно веде свої соціальні мережі, які їй приносять дуже хороший дохід. Завдяки блогу в Instagram вона заробляє 150-200 тисяч гривень на місяць.

"На Instagram в середньому на місяць заробляю приблизно 150-200 тисяч гривень. У мого чоловіка в місяць заробіток більший. У сім'ї в місяць десь в середньому 10 тисяч доларів", - сказала Катя в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Крім того, у неї є свій магазин одягу для дітей, але зараз істотного доходу від нього вона не бачить. За словами Репяхової, їй потрібно ще кілька років, щоб цей бізнес вийшов на новий рівень.

Також дівчина розповіла, що вони з Павліком не витрачають гроші, а збирають їх в одну коробочку.

"Ми складаємо кошти в одну коробочку. Ми хочемо житло. Розглядаємо і будинок, і квартиру. Коли будуть реально гроші, тоді будемо вирішувати", - додала Репяхова.

Нагадаємо, раніше Катерина Репяхова зробила кілька пластичних операцій і розкрила їхню вартість.

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