До цього артист придбав дуже дороге авто.

Катерина Репяхова, дружина співака Віктора Павліка, розкрила вартість своєї пластики. Вона зробила собі декілька операцій. Як виявилося, краса "влетіла у копійчину".

Дружина Павліка регулярно спілкується з фанатами та не приховує навіть те, який вона має вигляд після пластики. Нині ж Репяхова залишила у Stories "віконце" для запитань, а фани спитали, скільки коштували її операція.

Репяхова не стала розкривати повну вартість обох пластик. Про ліпофілінг підборіддя дружина Павліка вирішила не розповідати. Втім, вона розкрила вартість ринопластики. Ця операція коштувала понад 3,5 тисячі євро (понад 140 тисяч гривень).

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"У мене була класична ринопластика. А операція щодо перегородки носа називається септопластика (це коли є викривлення на КТ носових пазух)", - пояснила Репяхова.

Також дружина Павліка розповіла, що операція тривала 3 години. Реабілітація триватиме декілька днів, набряки та синці зійдуть приблизно за 10 діб. Втім, це не лякає Репяхову. Вона зазначила, що після пологів мріяла про операцію, адже їй дуже не подобалося, який вигляд має її обличчя.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Павлік придбав нову машину. Співак обрав недешеве авто, а Репяхова зазначала, що артист на це "заслужив".

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