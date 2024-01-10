Росіяни вкрали пісню української співачки Христини Соловій під назвою "Тримай". Її цинічно переклали російською і ввімкнули під час виступу фігуристки на шоу дружини прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова – Тетяни Навки.
Пісня пролунала на шоу "Вечори на хуторі". Під композицію української виконавиці "в образі Одарки" виступила російська фігуристка Каміла Валієва.
Соловій вже відреагувала на цинічний вчинок росіян:
"Отримала від вас чимало позначок у відео Навки. Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні Тримай. Йдеться про апропріацію(присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко. Звертаюся до усіх українців, зокрема і за кордоном, допомогти мені з пошуком і встановленням причетних юридичних осіб цього "шоу". Українська пісня – це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє", – наголосила співачка.
На шоу також прозвучав цинічний переклад пісні "Ніч яка місячна" у виконанні зрадниці України Ані Лорак.
Зазначимо, що дружина Пєскова Тетяна Навка – уродженка українського Дніпра. Сама вона активно підтримує російську війну проти України.
Не лише музика: росіяни вкрали відомий український серіал
Росіяни вкрали українській серіал "Спіймати Кайдаша" – серії зʼявилися на російських піратських сайтах. При цьому постери до серіалу там відфотошопили.
Серіал також переклали на російську. Незважаючи на це, жителі країни-агресора скражилися, що російських діалогів їм у серіалі не вистачає.