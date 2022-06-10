Дружина продюсера групи "Кар-мен" Аркадія Укупника Наталія потрапила в ДТП. Вона збила людину в Москві. Інцидент стався 10 червня. Про це повідомляють росЗМІ.
Повідомляється, що постраждалий чоловік переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора. В результаті зіткнення його відкинуло на кілька метрів. Наталя доставила потерпілого до лікарні. За останньою інформацією, стан пішохода стабільний, його життю нічого не загрожує.
У поліції на дружину музиканта склали протокол і відпустили додому. З відділення її приїхав забирати сам композитор.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна гостро поставила на місце путініста Лазарєва.
Також УНІАН писав, що путініст Олег Газманов поскаржився на погрози через концерти в Донецьку.
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