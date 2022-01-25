Даша Ульянова відбулася легким переляком.

Учасниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова поділилася з шанувальниками сумною новиною. Днями вона потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, але ніяких серйозних наслідків не було.

"Останні дні були вкрай складними для мене. Збираюся з силами і думками. Я перший раз в житті потрапила в ДТП. У мене все життя пролетіло перед очима", - поділилася Ульянова в інста-сторіз.

Також вона додала, що в результаті ДТП всі залишилися живі і здорові. Єдине, Даша розбила ніс. Крім того, дівчина закликала фоловерів бути обережними на дорогах.

Читайте також"Прощаюся зі сльозами на очах": племінниця Софії Ротару поділилася сумною новиноюНагадаємо, раніше екс-"холостяк" Макс Михайлюк у центрі Києва збив людину. Після ДТП довгий час пілот не виходив на зв'язок з потерпілим. Пізніше він полетів до США, але зв'язався таки з родиною потерпілого.

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