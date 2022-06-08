Телеведуча відповіла на його висловлювання про те, що в Україні діти гинуть нібито від рук "нацистів".

Нещодавно російський співак Сергій Лазарєв заявив, що допомагає діткам з так званих "ЛНР" і "ДНР". Каже, що діти нібито постраждали від рук "нацистів". Про це артист написав у своєму Instagram-профілі. На це відреагувала українська телеведуча, блогер і волонтер Марія Єфросиніна.

"Питання до Сергія: чому наші хлопці-геї йдуть на фронт і гинуть за свою землю. А ви все більше своїми постами доводите, що ви під*раси?",- запитала телезірка у себе в Insta-stories.

Зазначимо, в перші дні після повномасштабного військового вторгнення в Україну Лазарєв написав антивоєнний пост. Однак незабаром "перевзувся" і видалив публікацію. Зараз він бере активну участь у кремлівській пропаганді.

Нагадаємо, путініст Лазарєв визначився, кого він підтримує у війні проти України.

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