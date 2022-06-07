Естрадний співак сказав, що погрози звучали на адресу його сім'ї.

Російський виконавець Олег Газманов після своїх пропагандистських виступів у РФ та тимчасово окупованих регіонах Донецької області отримав погрози на свою адресу та адресу своєї родини. Про це він сам сказав у коментарі росЗМІ.

Газманов уточнив, що після цього він побоюється за свою безпеку.

"Є побоювання. Регіон складний. Приходить дуже багато загроз моїй дочці і дружині. Ось це дуже неприємно", - сказав артист-путініст.

Однак попри це, він продовжить їздить в окупований Донецьк з концертами для загарбників.

Нагадаємо, патріот Олег Газманов змінює громадянство і тікає з Росії через санкції.

Також УНІАН писав, що Осадча розповіла, що Кіркоров порадив Лорак мовчати про війну в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: