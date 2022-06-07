Христина Горняк (Остапчук) прокоментувала свою "вагітність", в якій її запідозрили днем раніше. Жінка подякувала за привітання. Про це вона написала в Instagram.
"Спасибі всім, хто вчора привітав мене з вагітністю! Ось що значить правильний, або не дуже, ракурс! Сьогодні фото з іншого ракурсу, більш актуального на сьогоднішній день! Всім цьом, а ваші побажання посилаю всім вагітним матусям!",- написала дружина Володимира Остапчука.
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Також вона опублікувала знімок в молочному топі, де видно, що ніякого вагітного живота у неї немає.
Нагадаємо, дружину Остапчука запідозрили у вагітності після того, як вона показала округлий животик.