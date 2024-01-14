Кот каже, що Влад планує знову жити в Україні.

Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма втік з України в Майамі на початку повномасштабного російського вторгнення. Якось він сказав, що боїться за свою сім'ю, тому і поїхав.

Такий вчинок Ями викликав хвилю хейта. Йому писали про те, що він зрадив батьківщину. Довгий час він мовчав про це, а ось його дружина сказала, що кожен має право на вибір.

За кордоном Яма живе вже два роки. Українці думали, що він не планує повертатися додому. Однак, як розповів його колега Женя Кот, у Влада є плани повернутися до Києва.

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"Мені здається, що Влад досі думає, що коли війна закінчиться, він повернеться в Україну. І все в його житті буде так само, як раніше. Десь півроку тому мені розповідали спільні знайомі, що він щиро вірить, що без проблем буде жити в Києві. Не "відстрілює" зовсім події, думає, що якщо організовує якісь збори для ЗСУ, донатить сам - то цього достатньо. Одного разу він публічно зізнався, що побоюється за свою сім'ю. Це не проблема: залишай їх там, а сам додому - щось серйозне робити для перемоги", - сказав Кот в інтерв'ю "Обозревателю".

До слова, сам Кот вважає, що публічні люди повинні залишатися в Україні, щоб своїм прикладом показати, що зараз вкрай важливо об'єднуватися.

Нагадаємо, раніше Женя Кот відповів на чутки про роман з Ксенією Мішиною.

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