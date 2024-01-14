За його словами, у них з Наталією не було кохання з першого погляду.

Хореограф, переможець шоу "Танці з зірками" та суддя проекту "Україна має талант" Євген Кот розповів, як познайомився зі своєю дружиною Наталією Татаринцевою.

Відомо, що на момент знайомства Наталя була заміжня. Тоді Євген навіть не думав, що вони будуть разом, хоча Татаринцева йому одразу сподобалася.

"Коли ми познайомилися, я не думав зовсім, що вона стане моєю дружиною. Це не було кохання з першого погляду. Красива дівчина - ось так її охарактеризував для себе. Але в голові навіть не було думки, що у мене з нею коли-небудь будуть стосунки", - сказав Кот в інтерв'ю "Обозревателю".

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Однак незабаром доля розпорядилася так, що у них закрутився роман.

"А потім все стало так неймовірно складатися. Як кажуть про таке: доля", - додав Євген.

Варто відзначити, що Євген одружений з Наталією з 18 січня 2019 року. Пара познайомилася на одному з сезонів шоу "Україна має талант", в якому Наталія брала участь, а Євген був режисером-постановником номерів.

Нещодавно стало відомо про те, що пара чекає на первістка. Хто у них народиться - невідомо, поки вони тримають стать дитини в секреті.

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