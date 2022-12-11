Дівчина зізналася, що зазнала стресу на тлі поведінки головного героя.

Найяскравіша учасниця 12 сезону шоу "Холостяк" Саша Мудра висловилася про несподіване рішення Алекса Топольського на церемонії троянд в 7 епізоді проекту.

Тоді Топольський попросив дівчину пройти за ним, проте не сказав, навіщо. Вона злякалася, що може покинути проект після їхньої важкої розмови про її поведінку на шоу і ставлення до дівчат.

Однак Алекс відвів її подалі від інших учасниць і несподівано вручив їй червону троянду, а потім поцілував Мудру.

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На своїй сторінці в Instagram вона написала, що в той момент хотіла відлупцювати головного героя трояндою.

"Я дійсно думала, що відлупцюю його тієї трояндою. Це що за стрес взагалі? Але, звичайно, мені сподобався такий особливий жест. Може, це стане традицією?" - поділилася своїми враженнями Мудра.

Саша Мудра - скандал на шоу "Холостяк"

Учасниці шоу неодноразово звинувачували Мудру в лицемірстві і називали її "язвою". Тому Алекс вирішив поговорити з дівчиною і з'ясувати, чому про неї такої думки оточуючі.

Саша зізналася, що всі проблеми родом з дитинства. Вона росла в суворій родині, тому їй завжди хотілося протестувати.

За її словами, вона розуміє, що зачіпає дівчат колючими коментарями, але тільки тому, що боїться бути скривдженою з їхнього боку: найкращий захист - напад.

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