У цьому випуску проект залишила тільки одна дівчина.

9 грудня відбувся сьомий випуск романтичного реаліті "Холостяк" з Алексом Топольським у головній ролі. Минулий випуск закінчився скандалом - головний герой так і не провів церемонію троянд. Що ж сталося в новому випуску і чи вирішився конфлікт - читайте в матеріалі УНІАН.

Зустріч Алекса Топольського з дівчатами

Новий тиждень почався з того, що "холостяк" вирішив поспілкуватися з дівчатами з приводу скандалу, коли учасниці облили один одного брудом. Він захотів почути їхню думку щодо того, що сталося, щоб для себе розставити всі крапки над "і".

Першою на розмову по душах пішла Саша Мудра, яку звинуватили в лицемірстві. Алекс запитав її думку з приводу конфлікту, на що Мудра відповіла, що люди не готові сприймати правду, тому і принизили її публічно перед ним. Однак Топольський вважав, що Мудра грає на камеру, намагаючись виправдати себе. Тоді ж дівчина зізналася, що дійсно зачіпала почуття інших учасниць. А все тому, що вона росла в суворій сім'ї, тому їй завжди хотілося протестувати. Розповідаючи історію своєї родини, Мудра не стримала сліз. Тобто, зачіпаючи інших, вона хотіла показати, що її не можна ображати, що вона і сама може це зробити.

Відео дня

Другою довелося виправдовуватися Марині, яка вже двічі отримувала троянду останнього шансу і яку інші учасниці назвали "бичкою". Алекс підтримав її, сказавши, що йому сподобалося, як вона відстоювала свою позицію, незважаючи на те, що Марина, як і інші, нічого хорошого не сказала про конкуренток. Також вони вирішили поговорити і про їхні стосунки. Дівчина пояснила "холостяку", що не намагається його спокусити - у неї просто був гарний романтичний настрій після їхнього побачення, тому йому могло так здатися.

"Ти мені подобаєшся, тому я і робила всі вчинки", - сказала Марина, і у відповідь почула те саме.

Далі була Аліна, яку назвали "вовком в овечій шкурі". Учасниці шоу розповіли, що дівчина, піклуючись більше про них, ніж про себе, намагається ними маніпулювати. Топольський зазначив, що для нього важливо, щоб дівчина в першу чергу любила себе. Вона відповіла, що цінує і поважає себе, тому нічого не робить на шкоду собі:

"Якщо вони (учасниці шоу, - УНІАН) думають, що я складу руки і піду - ні. Мене не помітно, мене не вважають конкуренткою, але вони не знають, що я свого не упущу".

Четвертою на розмову пішла модель Катя, яка розплакалася в шостому випуску шоу через те, що дівчата заговорили про її комплекси і звинуватили в беземоційності. "Холостяк" зазначив, що не згоден з оцінкою інших дівчат, тому що Катя зарекомендувала себе як впевнена в собі, цікава і весела людина.

Після цього дівчата зустрілися на диванчиках, де продовжили з'ясовувати стосунки. Черговий конфлікт стався між Юлею "Медузою" і Мариною, а також між Мудрою і Варлей. Дівчата знову перейшли на особистості, намагаючись образити один одного. Однак незабаром вони закінчили сваритися і продовжили спілкуватися в спокійному стані.

Групове побачення з Сашею Мудрою, Лізою та Вікторією

Побачення дівчат з Алексом на яхті почалося знову з з'ясування стосунків. Щоб розрядити обстановку, він запропонував зіграти в гру "Правда чи блеф". Умови: розповісти один брехливий факт про себе і два правдивих. Учасники гри повинні вгадати, що зі сказаного - брехня. Як з'ясувалося, краще за всіх в очі бреше Ліза. Вона пояснила це тим, що в кожній грі є блеф, та й до того ж вона - психолог. Але Алекс все ж засумнівався в щирості круп'є.

Не менш складна розмова у головного героя вийшла з актрисою Вікторією Варлей. Він попросив її пояснити слова дівчат про те, що вона шукає олігарха і хоче дійти до фіналу проекту заради піару. Варлей відповіла, що все це дурниці і такого вона не говорила жодній з дівчат. При цьому Алекс зазначив, що у нього неоднозначна думка про неї, він не до кінця впевнений в її чесності:

"Я заплутався. Не знаю. З Вікою проблематично".

А ось з Мудрою "холостяк" вирішив покататися на водних мотоциклах, щоб цього разу їхнє спілкування пройшло легше. Вони нарешті розібралися в ситуації, що склалася і закріпили цей момент романтичний поцілунком.

По поверненню до дівчат вони всі разом пішли купатися в море. До слова, саме на яхті вирішився конфлікт Мудрої і Варлей. Пізніше актриса, в оточенні дівчат вдома, сказала, що це було найбільш дружнє групове побачення.

Індивідуальне побачення з Мариною

Алекс і Марина прийшли на поле для гольфу. Вони зізналися, що ніколи не грали, тим більше, сидячи на конях, тому попросили тренера бути до них терплячішим.

Під час побачення дівчина відкрилася з нового боку. Вона розповіла, що їй вдалося сильно схуднути і навіть виступити на конкурсі "Міс бікіні". Тоді вона посіла третє місце, чим дуже вразила Алекса, адже він обожнює спорт. У підсумку вони обмінялися люб'язностями. Алекс зізнався, що Марина йому симпатична.

Індивідуальне побачення з Катею

Лозовицька таки дочекалася індивідуального побачення. Топольський запросив її в спа-салон, де їм зробили масаж. Після цього вони усамітнилися в саду, де відповідали на найвідвертіші питання один одного. Наприкінці зустрічі дівчина зізналася, що могла б закохатися в "холостяка", а він, у свою чергу, заявив, що йому легко і добре з нею.

"Ти ніжна, ласкава і боєць по життю. Ти розумна і різнобічна. У тебе приємна посмішка, мені подобається, коли ти посміхаєшся. І очі у тебе красиві", - сказав Топольський і поцілував Катю.

Як пройшла церемонія троянд

Церемонія троянд відбулася у звичному форматі. Однак цього разу не було білої, жовтої та рожевої троянд. Тепер дівчата будуть отримувати тільки червоні.

Першою пішла круп'є Ліза. Під час свого відеозвернення дівчина сказала, що її зачепили різкі висловлювання Алекса і попросила відпустити її. "Холостяк" зазначив, що не бачить, що у дівчини є до нього почуття, тому вирішив відпустити її.

Не менш емоційно складним було звернення Варлей. Вона в сльозах заявила, що їй потрібна підтримка, а Алекс їй тільки дорікає у всьому. В ході спілкування тет-а-тет він сказав, що вона йому подобається і він хотів би розібратися в тому, що відбувається з дівчиною. В результаті Алекс і Вікторія обнялися і пообіцяли один одному довіряти всі таємниці і намагатися знаходити взаєморозуміння з будь-яких питань. Після ніжних обіймів "холостяк" залишив дівчину, але незабаром повернувся і вручив їй троянду.

Потім у нього відбулася серйозна розмова з Олександрою Погорєловою. Алекс висунув їй претензії за "бичку" на адресу Марини. Дівчина відповіла, що сказала це на емоціях, але головний герой був невблаганний. Він засумнівався в тому, що Саша поводиться з ним щиро.

"Його настільки це засмутило, що таке відчуття, ніби в наших стосунках пішла тріщина. Мені це не подобається", - сказала Погорєлова.

А ось Аліна отримала не тільки червону троянду, а й запрошення на індивідуальне побачення. За словами Алекса, він хоче подивитися, чи зможуть вони зробити крок назустріч один одному.

Решта дівчат отримали троянди і будуть продовжувати будувати стосунки з Топольським. А з Мудрою у Алекса і зовсім відбувся поцілунок на церемонії троянд. Учасниці шоу помітили, що Саша повернулася з тет-а-тета без помади на губах.

Нагадаємо, раніше Алекс Топольський відповів, що його дратує в людях.

Вас також можуть зацікавити новини: